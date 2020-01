Medisch Centrum Leeuwarden: effect cyberaanval lijkt beperkt

Kwetsbare servers

Medisch Centrum Leeuwarden verbak woensdag alle digitale gegevensuitwisseling met de buitenwereld. De reden: MCL had te kampen met een cyberaanval via de kwetsbare Citrix-servers, waar veel zorgaanbieders gebruik van maken zonder scherp te zijn op de beveiliging.

Effect beperkt

Uit onderzoek van MCL blijkt dat het effect van de aanval zeer beperkt is geweest, meldt het ziekenhuis in een update: “Er is tot nu toe echter geen enkele aanwijzing gevonden dat de aanval is doorgedrongen tot interne systemen van het MCL of patiëntgegevens.”

Kanalen blijven gesloten

Zeker is dit nog niet, aangezien het onderzoek nog niet is afgerond. Voorlopig blijven de digitale kanalen van MCL dan ook gesloten. Dat betekent dat patiënten niet bij hun EPD kunnen, medewerkers niet vanuit huis kunnen werken en de gegevensuitwisseling met andere ziekenhuizen stil ligt.