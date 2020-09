Medisch directeur Bernhoven Mariëlle Bartholomeus Topvrouw van het jaar.

Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur bij ziekenhuis Bernhoven in Uden, is verkozen tot Topvrouw van het jaar. De jury roemt Bartholomeus om haar “authenticiteit en haar hands-on leiderschap”.

De coronacrisis stond dit jaar centraal bij de verkiezing. De genomineerden kwamen alle drie uit de zorgsector. Op de shortlist stonden naast Bartholomeus ook Conny Helder, bestuurder bij zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom en Ellis Jeurissen, directeur van GGD Brabant-Zuidoost. Bartholomeus stijgt er volgens de jury bovenuit omdat ze “zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar helder leiderschap heeft getoond in deze crisis”.

De Topvrouw van het jaar-verkiezing wordt sinds 2005 georganiseerd door de gelijknamige stichting. De verkiezing werd de afgelopen jaren door vrouwen uit verschillende sectoren gewonnen. Zo was Topvrouw van het jaar 2016 Ingrid Thijssen, sinds kort voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In 2009 ging de verkiezing naar Conny Braams, bestuurder bij Unilever en in 2012 werd het Merel van Vroonhoven, toenmalig bestuurder bij de NS en later bij de Autoriteit Financiële Markten.

In 2018 ging de prijs naar Eugenie van Wiechen, algemeen directeur van de FD Mediagroep. De verkiezing biedt volgens haar een goed podium voor het laten zien van vrouwelijk leiderschap. “Ik heb dat jaar bij veel bedrijven mogen spreken over mijn visie op goed leiderschap. Een goede bestuurder zorgt voor een werkcultuur waarin verschillende meningen welkom zijn. Ik merk in de praktijk dat mannen het vaak makkelijker vinden om hun mening te geven dan vrouwen. Voor hen is een veilige werkomgeving, waarin je je kwetsbaar en open kunt opstellen, extra belangrijk.” (ANP)