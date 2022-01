Medisch mondkapje al verplicht in vier op de tien ziekenhuizen

Interessant voor u

Minister Kuipers wil ‘veel meer’ inzetten op preventie

De nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers wil in zijn regeerperiode “veel meer inzetten” op preventie. Andere belangrijke punten zijn “meer regionale samenwerking in de zorg” en snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector.