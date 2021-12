Meer dan 60.000 mensen willen schadevergoeding om dataroof GGD

De schadeclaim is een initiatief van stichting ICAM. Die wil 1500 euro schadevergoeding voor mensen van wie zeker is dat hun gegevens zijn gestolen, en 500 euro voor mensen van wie de gegevens in de GGD-systemen stonden “en dus gestolen konden worden”. Het is niet bekend hoeveel deelnemers in de eerste groep vallen en hoeveel in de tweede groep.

Mensen die willen meedoen, kunnen zich gratis melden op de site datalek-ggd.nl. De kosten van het proces worden voorgeschoten door het bedrijf Liesker Procesfinanciering uit Breda. Als de schadeclaim wordt toegewezen, krijgt het bedrijf 20 procent van de vergoeding, tot maximaal vijf keer het voorgeschoten bedrag.

Diefstal

Medewerkers van GGD-callcenters haalden de gegevens van mensen die zich lieten testen op een coronabesmetting uit de computersystemen. Die informatie werd vervolgens te koop aangeboden op ondergrondse onlinemarktplaatsen, ontdekte RTL Nieuws. Op zulke sites wordt veel geld betaald voor privégegevens van mensen, omdat cybercriminelen zulke informatie kunnen gebruiken om mensen op te lichten.

De hoofdverdachten werden in september veroordeeld. Een van hen bood onder meer gegevens van misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en John van den Heuvel te koop aan. Ook neusde hij in dossiers van mensen als Lil Kleine, Badr Hari en Jesse Klaver.

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zijn de gegevens van ongeveer 1250 mensen daadwerkelijk gestolen en mogelijk verkocht. De schadeclaim is gericht tegen het ministerie “omdat dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van de IT-systemen die de GGD’en gebruiken”, aldus de initiatiefnemers. (ANP)