Meer dan 70.000 zorgmedewerkers besmet geraakt met corona

Interessant voor u

Nieuws

Nederland krijgt minder vaccins van Pfizer in januari

Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. Ook komt de levering van de vaccins aan Nederland niet alvast in december, nog voor de goedkeuring van het Europese agentschap, maar in januari.