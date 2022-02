Meer dan vierduizend zorgmedewerkers melden zich met Longcovid

Bij een meldpunt van vakbond FNV hebben zich tot nog toe ruim vierduizend zorgprofessionals aangediend die kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting. De bond dringt bij de politiek aan op snelle maatregelen om het inkomensverlies van een deel van deze mensen te compenseren. “De tijd dringt voor deze mensen, die geheel of gedeeltelijk dreigen te worden afgekeurd en nu al te maken hebben met fors inkomensverlies”, schrijft vicevoorzitter Kitty Jong aan de Tweede Kamer. De brief is ook naar de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Conny Helder (Langdurige Zorg) gegaan.

Nu de coronacrisis in Nederland bijna twee jaar gaande is, dreigt ontslag voor een eerste groep mensen die tijdens de eerste besmettingsgolf ziek werden en last bleven houden van gezondheidsklachten. Voor deze groep moet volgens FNV zo snel mogelijk een tegemoetkomingsfonds worden ingesteld.

Inkomensgevolgen

“Ons geduld is op”, zegt Jong. “Dat Longcovidfonds laat al veel te lang op zich wachten. Aan het begin van de pandemie eisten we dat er preventief beschermingsmiddelen moesten komen. Een jaar geleden wezen we op de inkomensgevolgen voor mensen die langer dan een jaar ziek waren en nu staat de keuring voor de arbeidsongeschiktheid voor de deur.”

OMT

Jong legt een verband tussen coronagevallen en de bemoeienis van het ministerie van Volksgezondheid met de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Nieuwsuur bracht vorige week naar buiten dat teksten van het onafhankelijke team van experts werden aangepast na opmerkingen van ambtenaren. Over het afraden van mondmaskers voor personeel in de ouderenzorg, vanwege het tekort aan zulke middelen, stelde een ambtenaar bijvoorbeeld dat het “nog wel een tandje scherper” kon. Minister Kuipers vindt dat de onafhankelijkheid van het OMT daarmee niet is aangetast. Volgens hem stelden ambtenaren “verduidelijkende vragen”.

FNV vindt dat wel degelijk sprake was van beïnvloeding en meent dat dit heeft geleid tot besmettingen onder zorgpersoneel. “Dat is ongehoord. De verantwoordelijkheid van het kabinet voor gezondheid en inkomensverlies van zorgprofessionals is simpelweg niet meer te ontkennen. Er moet iets gebeuren”, aldus de bond. (ANP)