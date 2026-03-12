Meer overledenen, hogere levensverwachting in 2025

Vorig jaar zijn er in Nederland ongeveer 173.000 mensen overleden, zo’n duizend meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

De stijging van het aantal sterfgevallen zet hiermee door, al was de toename kleiner dan in 2024. Tijdens de coronapandemie was het aantal sterfgevallen duidelijk hoger dan daarvoor. Nu lijkt de trend zich weer te stabiliseren.

Mannen en vrouwen

Er overleden 87.600 vrouwen en 85.800 mannen. Net als in voorafgaande jaren stierven meer vrouwen dan mannen. Dat komt doordat vrouwen gemiddeld langer leven en er daardoor meer oudere vrouwen zijn. Alleen in 2021, tijdens de pandemie, overleden er meer mannen dan vrouwen.

65-minners

Onder mensen jonger dan 65 jaar daalde het aantal sterfgevallen. In deze leeftijdsgroep overleden ongeveer 600 mensen minder dan een jaar eerder. De daling was relatief het grootst bij vrouwen onder de 65 jaar.

Het aantal sterfgevallen steeg onder ouderen. Zo was 57 procent van de overledenen 80 jaar of ouder. In deze groep overleden 1400 mensen meer dan in 2024.

80-plussers

De levensverwachting is in 2025 iets gestegen. Voor vrouwen kwam die uit op 83,5 jaar en voor mannen op 80,7 jaar. Dit is ongeveer twee maanden hoger dan het jaar daarvoor. Na een korte daling tijdens de coronapandemie stijgt de levensverwachting sinds 2022 weer. Voor mannen ligt die sinds 2024 weer boven het niveau van 2019. Voor vrouwen is de levensverwachting nog ongeveer een maand lager dan voor de pandemie. (ANP)

