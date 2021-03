Meer positieve testuitslagen afgelopen etmaal

Ook ten opzichte van een maand geleden zijn er nu meer positieve testuitslagen op dagbasis. Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er wel sprake van een daling. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4566 besmettingen per etmaal. Maandag telde het instituut 3907 nieuwe positieve testuitslagen.

Weekgemiddelde

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 58. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

In Amsterdam en Rotterdam werden de meeste besmettingen vastgesteld afgelopen etmaal, respectievelijk 220 en 199. In Den Haag kregen 88 inwoners een positieve testuitslag. In Groningen werden 76 nieuwe coronagevallen geturfd en in Tilburg 66.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland positief getest. (ANP)