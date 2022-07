Meer test- en prikstraten corona dicht wegens warmte

In Barneveld blijft de vaccinatielocatie gesloten en de prikbus rijdt dinsdag naar Zevenaar. De regio Gelderland-Midden besloot eerder al de vaccinatielocaties in Arnhem en Ede te sluiten. In Zuid-Limburg sluiten de test- en vaccinatielocaties dinsdag om 12.00 uur. De regionale GGD neemt contact op met de mensen die op die middag of avond een afspraak hebben, zodat die afspraak kan worden verplaatst.

Eerder lieten de GGD’en in Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden Utrecht, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Midden, Zaanstreek-Waterland en Drenthe al weten dat ze de openingstijden van prik- en teststraten aanpassen vanwege de hitte. (ANP)