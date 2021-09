Meer jongeren aan de psychofarmaca tijdens tweede lockdown

Nivel verrichtte onderzoek binnen het project ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd’ en monitorde het voorschrijven van de psychofarmaca antidepressiva en benzodiazepinen. “Met ons onderzoek naar veranderingen in het voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen in coronatijd bieden we zorgprofessionals en beleidsmakers in de zorg handvatten door het verbeteren van de zorg voor patiënten in tijden van crisis.”

Stijging alleen bij jongeren

Het aantal 15- tot en met 24-jarigen met een antidepressivum bleef tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 gelijk aan 2019. Tijdens de tweede lockdown, najaar 2020 tot het voorjaar 2021, steeg dit. Gedurende de tweede lockdown kregen wekelijks gemiddeld 218 van de 100.000 jongeren van 15 tot en met 24 jaar een voorschrift, ten opzichte van 202 in dezelfde periode in 2019. “Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van het CBS, dat laat zien dat de mentale gezondheid van met name de groep 18- tot en met 25-jarigen aanzienlijk lager lag in de eerste helft van 2021, dan in 2020 en 2019”, stelt het Nivel.



Voor andere leeftijdsgroepen waren geen grote effecten te zien in voorschrijven van psychofarmaca. Voor het vaststellen van de cijfers is gebruikgemaakt van de deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.