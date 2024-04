Meer zorginstellingen onder verhoogde bewaking waarborgfonds

© Alexander Limbach / stock.adobe.com

Het aantal deelnemers onder verhoogde bewaking neemt daarmee opnieuw toe na de trendbreuk die in 2022 werd

ingezet, merkt het fonds op. Eerder was sprake van een jarenlange daling van het aantal WfZ-deelnemers onder

verhoogde bewaking.

Hoog ziekteverzuim

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) is de garantieverstrekker voor leningen aan zorginstellingen en houdt daarom ook de financiën van de partijen in de gaten

Onder meer hoog ziekteverzuim en de hoge kosten voor de inhuur van extern personeel treffen de zorgaanbieders financieel Er doen zich ook situaties voor waarbij de beoogde productie en omzet niet gerealiseerd kunnen worden door een tekort aan personeel. Het WfZ verwacht dat de omstandigheden voor zorginstellingen ook in 2024 uitdagend blijven, waardoor rekening wordt gehouden met een verdere toename van het aantal WfZ-deelnemers onder verhoogde bewaking.

Minder leningen

In 2023 is garantie verstrekt voor ruim 333,7 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van het voorgaande jaar toen voor ruim 418,2 miljoen euro werd verstrekt. De pijplijn van, deels voorwaardelijke, toezeggingen liep in 2023 terug tot 1.008,9 miljoen euro.

Het totaalbedrag aan uitstaande garanties op lang- en kortlopende leningen is met 3,2 procent afgenomen van 6.169,9 miljoen euro eind 2022 tot 5.974,5 miljoen euro eind 2023. Per saldo was de aflossing op geborgde leningen groter dan het volume aan nieuwe garanties. Deze trend die in 2014 is ingezet en samenhangt met een brede daling van het investeringsvolume door Nederlandse zorginstellingen, vlakt wel af.

