Meerderheid leden NU’91 stemt in met nieuwe cao ggz

Medio december bereikten werkgeversvereniging de Nederlandse ggz een akkoord met FNV Zorg en Welzijn, FBZ en CNV Zorg en Welzijn over een cao voor de ongeveer 100.000 medewerkers in de ggz.

Twee procent structureel

Afhankelijk van de functie en of iemand onregelmatige diensten draait, krijgen werknemers er de komende drie jaar 7 tot 9 procent loon bij. Daarvan is elk jaar twee procent structureel. De cao heeft een looptijd van drie jaar: van 1 december dit jaar tot en met 31 december 2024.

Kritiek

Onder leden van NU’91 was niet iedereen enthousiast over het akkoord. “Weliswaar is een aantal belangrijke punten gerealiseerd in deze nieuwe cao, maar we constateren ook dat de financiële paragraaf mager is in een tijd waarin heel veel van zorgmedewerkers wordt gevraagd”, aldus de vakbond. Zo worden de salarisachterstanden in de middengroepen maar deels weggewerkt, is de klacht.