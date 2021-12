Akkoord nieuwe cao ggz: 7 tot 9 procent salaris erbij

Afhankelijk van de functie en of iemand onregelmatige diensten draait, krijgen werknemers er de komende drie jaar 7 tot 9 procent loon bij. Daarvan is elk jaar twee procent structureel. De cao heeft een looptijd van drie jaar: van 1 december dit jaar tot en met 31 december 2024.

Hoger salaris

De onderste periodiek uit de salarisschaal voor de middengroepen FWG 35-65 verdwijnt, waardoor medewerkers aan het begin van hun carrière sneller een hoger salaris ontvangen. Deze middengroepen krijgen bovendien aan de bovenkant een extra periodiek. “Voor die groepen is dat omgerekend 2 procent extra loon”, aldus een woordvoerder van FNV Zorg en Welzijn.

Ook krijgen alle werknemers elk jaar een ‘balansbudget’ van 500 euro. Ze kunnen dat gebruiken voor extra vrije dagen, persoonlijke ontwikkeling, het geld laten uitbetalen of sparen om in de laatste vier jaar voor hun AOW-leeftijd minder te werken. Parttimers ontvangen naar rato dat bedrag.

Thuiswerkvergoeding

Verder is in het cao-akkoord voor de ggz een thuiswerkvergoeding afgesproken van 2 euro per dag dat een medewerker thuis werkt. Andere verbeteringen zijn: verhoging van de bereikbaarheidstoeslag en een halvering van de eigen bijdrage voor het woon-werkverkeer naar 14 euro netto.

“We hebben hiermee een evenwichtig akkoord afgesproken, dat bijdraagt om de ggz aantrekkelijk te houden en te maken voor zorgprofessionals” zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Dat is in tijden van personeelskrapte zeer belangrijk. Voor iedereen geldt een bodem van 60 euro per maand. Dat is een mooie stap voor koopkrachtbehoud.”

Afspraken voor verbetering

“In dit akkoord hebben we voor iedereen afspraken kunnen maken die voor een verbetering zorgen”, vindt Robert Barendse, onderhandelaar van FBZ. “Dat is belangrijk, want de werkdruk in de ggz is groot.”

NU’91 heeft het onderhandelingsakkoord niet ondertekend. Maandagavond was de positie van die bond onduidelijk. FNV, CNV en FBZ leggen het onderhandelingsresultaat binnenkort voor aan hun leden.