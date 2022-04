Meeste medewerkers zien dementiezorg zwaarder worden

Ruim driekwart van de zorgmedewerkers in de dementiezorg heeft het werk in de afgelopen jaren fysiek en mentaal zwaarder zien worden. 40 procent geeft aan dat zij overwegen daardoor het vak te willen verlaten. Dat blijkt uit een rondgang van Pointer en de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN).

Een van de redenen voor het zwaarder worden van de dementiezorg is het toenemend aantal bewoners in verpleeghuizen met een steeds complexer wordende zorgvraag. Bijna alle 190 ondervraagde zorgmedewerkers zagen die groep in de afgelopen jaren flink toenemen in hun verpleeghuis. Bewoners met een complexe zorgvraag vertonen soms zogenoemd “onbegrepen of probleemgedrag”, zoals agressie, roepen of dwalen.

Weinig tijd

Een grote meerderheid (79 procent) van de verzorgenden en verpleegkundigen zou graag meer kennis over dit soort gedrag opdoen, zo blijkt uit de rondgang. Slechts een derde geeft aan dat er voldoende tijd is voor bijscholing op dit gebied. Daarnaast is er vaak te weinig tijd om dit onbegrepen gedrag echt te doorgronden bij bewoners, zegt een meerderheid (55 procent) van het zorgpersoneel. (ANP)