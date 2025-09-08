Meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in basispakket

De meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in het basispakket. Dat blijkt uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. De plannen variëren van een gratis jaarlijkse tandartscontrole tot het vergoeden van alle mondzorg.

GroenLinks-PvdA wil behalve een bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut ook brillen voor kinderen, spraakcomputers en anticonceptie vanuit het basispakket vergoeden. Ook Volt wil “preventieve en acute mondzorg” in het basispakket. De Partij voor de Dieren noemt behalve mondzorg onder meer anticonceptie, hiv-preventiemiddel PrEP en begeleiding bij borstvoeding. De SP stelt voor om “alle bewezen preventieve zorg” volledig te vergoeden, waaronder tandartscontroles, stophulp voor rokers en leefstijlbegeleiding.

Gezond gebit geen luxe

“De tandarts komt weer in het basispakket, omdat een gezond gebit geen luxe is”, schrijft de PVV in haar programma. FVD wil anticonceptie, fysiotherapie en tandzorg in het basispakket en bepaalde vaccins eruit. JA21 schrijft als enige partij niets over mondzorg of het basispakket.

D66 en NSC willen dat een jaarlijkse tandartscontrole in het basispakket valt, de SGP heeft het over “tandheelkundige controle” zonder een aantal te noemen.

Volgens VVD en BBB moet juist minder zorg standaard worden vergoed. “Minder goede behandelingen” moeten eruit, vindt de VVD. Keuzes zoals een kleiner basispakket zijn volgens de partij ook nodig om defensie-uitgaven te betalen. Het CDA wil “strenger en transparanter” toetsen welke zorg in het pakket mag.

Definitieve standpunten

Bij een deel van de partijen gaat het nog om de concept-verkiezingsprogramma’s. Het is dus nog mogelijk dat de definitieve standpunten waarmee de partijen de verkiezingen ingaan anders zijn. Doorgaans verandert er weinig aan het concept-programma. DENK heeft als enige partij nog geen verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Zorg die in het basispakket valt, is voor iedereen standaard verzekerd. Daaronder valt onder meer ziekenhuiszorg, een bezoek aan de huisarts, of tandzorg voor kinderen. Voor andere zorg moeten mensen een aanvullende verzekering afsluiten of zelf de rekening betalen. Bij de meeste behandelingen in het basispakket geldt het eigen risico.