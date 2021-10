Meester Kackadorisprijs 2021 voor het Artsen Covid Collectief

De jaarlijkse Meester Kackadorisprijs is dit jaar toegekend aan het Artsen Covid Collectief omdat ze het het medisch beroep in diskrediet brengen door stelselmatig het nut in twijfel te trekken van de reguliere aanpak van de covid-pandemie, meldt de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

De prijs zal vandaag (zaterdag 2 oktober), voorafgaand aan het middagsymposium, worden uitgereikt in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. De winnaar, die afgelopen week op de hoogte is gesteld, heeft de mogelijkheid om zichzelf te verdedigen of te reageren.

Dodelijke slachtoffers

De adviezen en meningen van het collectief wijken sterk af van die van de medische beroepsgroep. Het is niet denkbeeldig dat daardoor dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het collectief wendt zich via zijn website, in open brieven en in paginagrote advertenties tot de bevolking. Ze gaan daarbij vaak niet het wetenschappelijk debat aan.

Sympathiserende artsen

Het collectief wekt de suggestie dat ze de steun krijgen van maar liefst 2.000 sympathiserende artsen. Ze noemen echter slechts 15 namen. De artsen die namens het collectief naar buiten treden, zijn vaak actief in het alternatieve circuit. Het gaat daarbij vooral om homeopaten.

Collectief

Bestuursvoorzitter van het collectief is de natuurgeneeskundig internist-endocrinoloog Evelien Peeters, werkzaam bij het UMCU. Er zijn inmiddels tegen Peeters klachten ingediend bij haar werkgever en bij de inspectie IGJ. Ook Hannah Visser, internist bij het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem, treedt vaak namens het collectief naar buiten. Visser laat zich in Amsterdam opleiden tot homeopathisch arts door homeopaat Frans Kusse. Kusse is een van de eerste ondersteuners van het collectief en actief in verschillende homeopathische verenigingen.

Dwaallichten

De twee genomineerden die de prijs niet wonnen waren de KNMG en HP/De tijd. De KNMG weigert afstand te nemen van de homeopathie en die lichtvaardig nascholingspunten uitdeelt. HP/De Tijd stelt volgens de vereniging nog altijd zijn kolommen open voor kwakzalvers en andere dwaallichten.