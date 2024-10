Meetcentrum in MUMC+ geeft arts meer tijd voor de patiënt

Binnen het meetcentrum van het Maastricht UMC+ worden voorafgaand aan het consult met de arts de vitale waardes van een patiënt gemeten. Dat gebeurt via een zelfmeetkiosk of door een doktersassistente.

De arts heeft de informatie vervolgens gelijk beschikbaar, zodat de volle tijd van het consult aan de patiënt kan worden besteed. Na twee succesvolle pilots is er nu een vervolgplan.

Takendelegatie

De taak van het Zorginnovatielab bij het MUMC+ is om te onderzoeken of arbeidsbesparende technologie wellicht een oplossing kan zijn. “Toen de zelfmeetkiosk in beeld kwam, leek het ons gelijk een interessante optie. Binnen 3,5 minuut heb je de zeven vitale functies gemeten en krijg je als patiënt een papiertje met de actuele waardes mee. Natuurlijk gaan we ervoor zorgen dat die informatie straks ook direct in het EPD opgenomen wordt”, zegt Anne Deckers van team Zorginnovatielab.

Meetcentrum light

Evelyn Croonen, programmamanager van het Zorginnovatielab: “Ondanks de nodige hordes en uitdagingen als verbouwen, verhuizen en een nieuw EPD kiezen we er bewust voor om gewoon te gaan beginnen. Maar dan wel met de basis, een meetcentrum ‘light’, op een tijdelijke plek en in een flexibele setting. Staat de basis eenmaal, dan pakken we stap voor stap door met optimalisatie en uitbreiding. Om het meetcentrum ook echt in het ziekenhuis te laten komen is er gevraagd om hiervoor voldoende ruimte in de nieuwbouw van het ziekenhuis te reserveren.