Meldpunt voor onregelmatigheden bij inkoop beschermingsmiddelen

Deloitte heeft een meldpunt geopend om melding te doen van mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het meldpunt is onderdeel van het onderzoek van Deloitte naar de inkoop van beschermingsmiddelen, schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid en direct betrokken partijen kunnen sinds 9 augustus bij www.meldpuntinkopenPBM.nl een digitale melding doen.

Mondkapjesdeal

Deloitte onderzoekt de inkoop van beschermingsmiddelen in opdracht van het ministerie nadat er kritiek kwam op een mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en een groep ondernemers en het Landelijke Coördinatiepunt. De mondkapjes bleken niet nodig te zijn en Van Lienden maakte een flinke winst op de deal zonder veel risico te nemen. Ook deed hij het voorkomen alsof er geen winst werd gemaakt.

Contact opnemen

“De onderzoekers maken per melding een afweging of en hoe deze wordt meegenomen in het onderzoek”, aldus Blokhuis. “Wie graag met de onderzoekers in gesprek wil treden, kan dit aangeven in de melding. Het kan ook voorkomen dat de onderzoekers op eigen initiatief contact opnemen met de melder – mits deze contactgegevens heeft achtergelaten – om nadere vragen te stellen.”