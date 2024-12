‘Melvin Samsom verliet Saudi-Arabië na beschuldiging van corruptie’

Melvin Samsom, oud-bestuurder en huidig adviseur in de Nederlandse zorg, is Saudi-Arabië ontvlucht nadat zijn werkgever daar hem beschuldigde van gerommel met aanbestedingen. Dat schrijft het weekblad EW .

Melvin Samsom werd in Nederland bekend als innoverende bestuurder van het Radboudumc. Hij vervolgde zijn carrière in het Zweedse Karolinska Instituut en kwam daarna in de Saudische zorg terecht. Samsom werd in 2029 hoofd Gezondheid, Welzijn en Biotechnologie in Neom, een nieuw te ontwikkelen regio in het noordwesten van Saudi-Arabië. Volgens EW ontving hij in 2021 het bericht dat zijn werkgever hem verdacht van gesjoemel met aanbestedingsregels. Daarop koos Samsom ervoor om direct het land te verlaten.

Myriad Consulting

EW baseert zijn reconstructie van deze jaren in Samsoms loopbaan onder meer op een artikel in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Het corruptie-onderzoek tegen Samsom was volgens de krant gericht op een order uit 2020 voor het Amerikaanse bedrijf Myriad Consulting. Deze firma, gevestigd in Boston, was door Samsom gecontracteerd om in Neom een laboratorium voor genetisch onderzoek in te richten. De order had een waarde van enkele honderdduizenden euro’s.

Samsom kon geen offertes overleggen van andere firma’s die waren gevraagd voor het laboratorium. De directeur van de gecontracteerde firma in Boston bleek familie van Maliha Hashmi, de plaatsvervanger van Samsom in Neom. Ook een zoon van Samsom was aan Myriad Consulting verbonden. Het bedrijf bestond pas twee jaar en had geen andere grote opdrachtgevers.

Karolinska

Neom is niet de eerste werkgever die onderzoek doet naar overtreding van aanbestedingsregels door Samsom, schrijft EW. Als CEO van het Karolinska Universiteitsziekenhuis komt hij in opspraak door het inhuren van bevriende consultants via adviesbureau Nordic Interim. De Zweedse krant Dagens Nyheter schrijft in 2018 dat met de contracten zeker 133 miljoen kronen (zo’n 13 miljoen euro) zijn gemoeid. Onder de ingehuurde consultants vijf Nederlanders, die Samsom kent van eerdere dienstverbanden. Sommigen worden ingehuurd voor ruim 5.000 euro per dag, waardoor ze in Zweden vier keer zoveel verdienen als Samsom zelf. Met het inhuren van de consultants was veel meer geld gemoeid dan volgens de aanbestedingsregels was toegestaan.

De Zweedse mededingingsautoriteit Konkurrensverket begon daarom al in 2017 een onderzoek naar strafbare feiten door Samsom. De Zweedse mededingingsautoriteit staakte het onderzoek naar Samsom vroegtijdig. ‘Vanwege andere prioriteiten’, aldus woordvoerder Marie Strömberg Lindvall in een e-mail. In een bijlage bij het bericht staat dat Konkurrensverket daarmee geen oordeel velt over de vraag of er wel of geen strafbare feiten zijn gepleegd.

KPMG

Samsom is nog altijd actief in de Nederlandse gezondheidszorg. Van 2023 tot 2024 zat hij de Begeleidingscommissie concentratie van kinderhartchirurgie voor, ingesteld door minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Sinds april van dit jaar is Samsom senior advisor zorg van consultant KPMG. De oud-bestuurder heeft niet willen reageren op contactverzoeken van EW, aldus het weekblad.