Mensen gaan weer evenveel naar huisartsenpost als voor corona

Mensen gaan weer even vaak naar de huisartsenpost als voor de coronapandemie. In 2022 was het aantal patiënten dat ten minste één keer gebruikmaakte van de huisartsenpost zo’n 16 procent van de Nederlanders. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers over de huisartsenposten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

In 2020, tijdens de coronapandemie, was het zorggebruik via de huisartsenpost beduidend lager dan in 2019 en 2018. Vanaf 2021 nam het zorggebruik weer toe en dit heeft zich voortgezet in 2022. Met name baby’s, jonge kinderen (0-4 jaar) en jongeren (<18 jaar) hadden weer meer contact met de huisartsenpost. Het zorggebruik onder ouderen bleef gelijk.

Telefonisch consult

Tijdens de coronapandemie werden bij de huisartsenpost meer mensen geholpen met een telefonisch consult of een advies van de triagist. “In 2022, na de pandemie, zagen we geen afname van de triageconsulten, terwijl het aantal consulten met de huisarts op de huisartsenpost weer toenam. In de urgentie van de hulpvragen zien we een kleine verschuiving: het aantal laag-urgente hulpvragen nam in 2022 af ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl het aantal gemiddeld-urgente hulpvragen weer toenam”, aldus de onderzoekers van het Nivel.

Geneesmiddelen

In 2022 zijn er vanuit de huisartsenposten ook weer meer geneesmiddelen voorgeschreven, vooral voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Antibiotica, opioïden en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s) werden het vaakst voorgeschreven.