Mensen met dementie en probleemgedrag krijgen behandeling op speciale afdeling

Dit meldt Altrecht. De interventieafdeling is het resultaat van een regionale samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende zorgorganisaties en Zilveren Kruis in de regio Utrecht. De nieuwe afdeling voor tijdelijke behandeling, verpleging en verzorging van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag is gehuisvest binnen ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in Nieuwegein.

Tijdelijke behandeling

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) geeft vaak lastige situaties voor de cliënt zelf, familie, vrienden en zorgprofessionals. Behandeling vraagt expertise en maatwerk. Een aantal zorgorganisaties uit de regio – Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad, Quarijn, ZorgSpectrum – hebben in samenwerking met het zorgkantoor Zilveren Kruis een gespecialiseerde afdeling opgezet om deze cliënten tijdelijk te verzorgen en behandelen.

Verminderen probleemgedrag

Het doel van de behandeling is het stabiliseren of verminderen van zeer ernstig probleemgedrag. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan mensen die binnen de provincie Utrecht wonen. Na de behandeling op de afdeling bij ZorgSpectrum keren cliënten terug naar de thuissituatie of naar de zorgorganisatie waar zij voor de interventie woonden.

Passend aanbod

Vivian Broex, lid raad van bestuur ZorgSpectrum, onderstreept de samenwerking: “De samenwerkende organisaties willen de deskundigheid op het gebied van de combinatie dementie en zeer ernstig probleemgedrag versterken en uitbreiden. De regio voelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van passend aanbod voor deze doelgroep en vindt het belangrijk de deskundigheid voor het behandelen van deze cliënten verder te ontwikkelen in de VVT in de regio Utrecht.”

Samenwerkingsverband

Lex de Grunt, raad van bestuur Altrecht, ziet ook de meerwaarde van de samenwerking in de regio. “Met de start van deze afdeling borduren we voort op de afdeling die vier jaar geleden gestopt is bij Altrecht. Indertijd stond Altrecht er alleen voor met deze doelgroep. Nu staat er een sterk samenwerkingsverband tussen huisartsen, VVT en Altrecht met een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio. Een prachtige ontwikkeling.”

De eerste cliënten kunnen vanaf 5 mei op de nieuwe afdeling terecht. Verwijzingen vinden plaats via de huisarts of de zorgorganisatie waar de cliënt op dat moment verblijft.