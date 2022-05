Mensen met urgente klachten meden huisarts tijdens eerste coronagolf

Het aantal huisartsbezoeken lag tijdens de eerste coronagolf 11 procent lager dan in diezelfde periode in 2019. Ook mensen met urgente klachten, zoals kanker of hartziekten, meden de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en het RIVM.

In heel 2020 is het aantal contacten met de huisartsenpraktijk met 2,7 procent afgenomen. Uit nieuwe analyses blijkt dat er tijdens de eerste besmettingsgolf – tussen maart en juni 2020 – nog minder contacten waren met de huisarts.

Verlate diagnose

Het aantal contacten daalde in vergelijking met diezelfde periode in 2019 met 11 procent. De redenen liepen uiteen van angst om corona op te lopen en wachten tot de vaccinatie tot het niet willen belasten van de huisarts of een strengere selectie door huisartsassistenten.

Naast een daling in niet-urgente bezoeken, constateert het Nivel dat ook mensen met urgente klachten de huisarts meden. Het percentage consulten voor urgente klachten liet tijdens de eerste besmettingsgolf een vergelijkbare daling zien (21 procent voor kanker en 16 procent voor hartziekten) als het percentage consulten voor niet-urgente klachten. “En dat is zorgwekkend, want dit zou mogelijk kunnen leiden tot een verlate diagnose van kanker”, aldus het Nivel. Vooralsnog wordt er echter geen verschuiving waargenomen naar een hoger stadium van kanker op het moment van diagnosticeren.

Oude niveau

Tijdens de tweede golf (eind 2020) lag het aantal consulten weer op het oude niveau. Het Nivel heeft dit onderzoek samen met het RIVM uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van VWS. In 2021 interviewde het Nivel deelnemers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Daarnaast analyseerde de kennisorganisatie de gegevens die huisartsen routinematig vastleggen met behulp van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR).