Mensen verwachten wel pandemie, maar bereiden zich niet voor

“Een reden die mensen hiervoor gaven is het idee dat je de toekomst niet kunt voorspellen (en je er dus ook niet op kunt voorbereiden). Daarnaast wil men niet aan negatieve zaken denken vanwege de zorgen die daarmee gepaard gaan en spelen negatieve herinneringen aan de covid-19-pandemie een rol”, maakt de organisatie op uit gesprekken die het over het onderwerp met allerlei mensen heeft gevoerd.

Voorbereiding

Ook vinden veel mensen dat voorbereiding op een pandemie of andere ramp eigenlijk een taak van de overheid is. Anderen willen zich wel voorbereiden, maar weten weer niet goed hoe. Ze weten niet wat ze in huis moeten halen en waar ze het moeten laten en kampen met vragen over houdbaarheid van producten.

Een enkeling heeft niettemin al wel water, voedsel of medicijnen klaargezet.

“Opvallend is dat alle deelnemers aan de gesprekken vooral dachten aan materiële voorbereiding. Mentale voorbereiding op een ramp of crisis werd niet genoemd”, constateert het RIVM verder.

Voor dit onderzoek hield het RIVM samen met een onderzoeksbureau gesprekken met zogenoemde focusgroepen met mensen overal vandaan en met heel verschillende achtergronden. (ANP)