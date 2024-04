Merendeel medewerkers VWS voelt zich sociaal veilig op werk

Dat blijkt uit een medewerkersonderzoek van het ministerie waaraan driekwart van alle medewerkers heeft meegedaan.

Verschillende uitkomsten

Deze onderzoeksuitkomsten verschillen sterk met de bevindingen van vakbond FNV van december, dat voor de bestuursraad van VWS de aanleiding was voor het eigen medewerkersonderzoek. De FNV zei toen dat een meerderheid aangaf last te hebben van een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag, vooral door leidinggevenden. Het zou vooral gaan om pesten en intimidatie.

Uit het representatieve onderzoek dat VWS daarop startte, lijkt een heel ander beeld naar voren te komen. Ruim acht op de tien medewerkers (82 procent) voelen zich niet onveilig. Gemiddeld 5 procent zegt zelf ervaring te hebben gehad met een ongewenste omgangsvorm op het werk en 7 procent zegt hiervan getuige te zijn geweest. Ruim 4600 medewerkers hebben aan het onderzoek meegedaan.

Vervolgacties

In een schriftelijke reactie zegt secretaris-generaal Siebe Riedstra verder te kijken dan naar “alleen de procentuele uitkomsten. Verspreid over het hele concern zijn er medewerkers die zich niet veilig voelen. Dit is confronterend en vraagt onze volle aandacht”, zegt hij namens de ambtelijke leiding van het ministerie. “We gaan ons er gezamenlijk en intensief voor inzetten dat VWS voor iedereen een veilige werkomgeving is en blijft.”

VWS gaat vervolgacties nemen om de sociale veiligheid verder te vergroten, zegt het ministerie. (ANP)