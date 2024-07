Metaal niet oorzaak van klachten na plaatsing Essure-implantaat

Het vrijkomen van dergelijke deeltjes is normaal bij implantaten en het omstreden Essure is nog eens heel klein ook. Een verband is dus “onwaarschijnlijk”. “Wat dan wel de oorzaak is van de gezondheidsklachten bij vrouwen met Essure blijft nog onbekend”, aldus het instituut.

“Er zijn grotere studies met een goede studieopzet nodig om een verband tussen metalen uit Essure en gezondheidsklachten met meer zekerheid uit te sluiten”, benadrukt het RIVM wel. Essure was een methode waarbij kleine metalen veertjes in de eileiders werden gezet, waardoor ze dichtgroeiden hetgeen onvruchtbaarheid veroorzaakte.

Klachten

Al jaren klagen vrouwen na de plaatsing van een Essure-implantaat over pijn, vermoeidheid, hevige bloedingen en geheugenverlies. In verschillende landen namen vrouwen en verzekeraars advocaten in de arm om schade te claimen. Ook bij de rechtbank in Utrecht loopt een zaak, die later dit jaar mondeling wordt behandeld. Hoewel de sterilisatieveertjes sinds juli 2017 niet meer in ons land worden verkocht, schat het RIVM dat er hier nog circa 26.000 vrouwen mee rondlopen.

Veertjes

Sommige vrouwen ervaren zoveel ellende dat de gynaecoloog het implantaat verwijdert. Volgens het RIVM maakt niet uit hoe de dokter dat doet: “Het RIVM-onderzoek laat ook zien dat de verschillende manieren om de veertjes te verwijderen er even goed voor zorgen dat de gezondheidsklachten minder worden of verdwijnen”.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vroeg om het onderzoek. Zij blijft in gesprek met de klinisch experts en fabrikant Bayer over het vraagstuk en roept gynaecologen op hun bevindingen te blijven delen.

Wie gezondheidsklachten heeft en die wijt aan een implantaat, kan dit altijd melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). (ANP)