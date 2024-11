MIND: verdwijnende restitutiepolis zet vrije zorgkeuze onder druk

De restitutiepolis wordt wederom schaarser en duurder. Dat blijkt uit een analyse van Zorgwijzer. Waar er vijf jaar geleden nog twintig opties beschikbaar waren, zijn er in 2024 nog drie zorgverzekeraars die de polis aanbieden.

Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis en CZ hebben de afgelopen jaren al hun restitutiepolis geschrapt. Van de ongeveer zestig afsluitbare zorgverzekeringen in 2024, zijn er slechts drie een restitutiepolis. In 2019 konden verzekerden nog uit eenentwintig restitutiepolissen kiezen.

Duurder

Zorgwijzer concludeert dat de premies van restitutiepolissen de afgelopen jaren sneller zijn gestegen dan die van andere verzekeringsvormen. Waar de naturapolis tussen 2019 en 2024 met gemiddeld 28 euro per maand steeg, nam de restitutiepolis met 38 euro per maand toe. Zorgwijzer verwacht dat de restitutiepolis in 2025 volledig kan verdwijnen door de stijgende kosten.

Ggz in het gedrang

De restitutiepolis is de enige polis die volledige vergoeding biedt voor niet-gecontracteerde zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Alternatieve verzekeringen zoals de naturapolis dekken 60 tot 80 procent. De rest moeten verzekerden zelf bijlappen. “Vooral cliënten in de ggz ondervinden steeds meer obstakels om hun zorg vergoed te krijgen tegen een redelijke premie”, aldus Zorgwijzer.

MIND luidt de noodklok en stelt dat de vrije artsenkeuze daardoor in het gedrang komt. De belangenorganisatie vreest verder dat ggz-aanbieders die geen contracten sluiten met verzekeraars in de toekomst zullen verdwijnen, met langere wachtlijsten en zorgmijding tot gevolg. “Voor cliënten die afhankelijk zijn van niet-gecontracteerde zorg, betekent het verdwijnen van de restitutiepolis dat zij óf een hoge eigen bijdrage moeten betalen, óf geen toegang meer hebben tot deze zorg.” MIND roept zorgverzekeraars daarom op om ruimer ggz in te kopen en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.