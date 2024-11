MIND wil ruimte voor gesprek over ondraaglijk psychisch lijden in ggz

Dat schrijft MIND in een brief aan de Tweede Kamer aan de vooravond van het debat over medische ethiek op 13 november.

Ggz en ondraaglijk psychisch lijden

MIND vindt daarnaast dat, wanneer mensen hun psychisch lijden als uitzichtloos ervaren, meer gekeken moet worden naar opties in de complementaire of alternatieve zorg. MIND roept Kamerleden op om tijdens het debat over medische ethiek op 13 november deze benadering van passende zorg ter sprake te brengen. Verder vraagt MIND om concrete maatregelen voor voldoende ruimte om binnen en buiten de behandelsetting te spreken over psychisch lijden en, indien gewenst, ook over de dood en euthanasie.

Sociaal domein

MIND stelt in de brief dat het gesprek over psychisch lijden soms mensen weer perspectief geeft, waardoor zij weer voor het leven kiezen. En soms ook niet. De verschillende sentimenten hierover verdienen volgens MIND allemaal erkenning. Het gesprek over psychisch lijden kan wat MIND betreft ook plaatsvinden in het sociaal domein. Dus binnen en buiten de behandelsetting, op eigen initiatief van patiënten en zowel met zorgprofessionals als met lotgenoten en/of ervaringsdeskundigen. Bij gespecialiseerde lokale en regionale centra, waar mensen terechtkunnen voor hun ondraaglijk psychisch lijden en eventuele persisterende doodswens, zou daarvoor ruimte moeten bestaan, aldus MIND.

Euthanasie niet als behandeloptie

Naast het ondraaglijk psychisch lijden speelt uitzichtloosheid een belangrijke rol in de wens om euthanasie. MIND vindt dat ‘euthanasie’ niet als behandeloptie door een behandelaar mag worden aangeboden. Professionals moeten daarom nooit spreken over ‘uitbehandeld’: ook buiten de ggz kunnen oplossingen bijdragen aan (gedeeltelijk) herstel of het leren leven met de aandoening. Het is de taak van professionals om naar mensen te luisteren, klachten te verlichten en te begeleiden naar mogelijkheden.

Passende hulp

Passende hulp kan, volgens MIND, hierbij meerdere zaken inhouden: niet alleen zorg maar ook ondersteuning, contact met anderen, of voorzien in de behoefte aan werk of cultuur. Niet alleen de ggz, maar ook ‘integrale psychiatrie’ of het bespreken van opties in de complementaire of alternatieve zorg, kunnen van belang zijn voor mensen die kampen met langdurig psychisch lijden. MIND pleit dat voor het bespreken van de laatste optie, complementaire zorg, ook ruimte komt binnen de ggz, naast het kunnen bespreken van de aanhoudende doodswens.