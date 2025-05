Universiteit Utrecht wil project met Israëlisch ministerie van Volksgezondheid stoppen

De universiteit “onderzoekt of dit mogelijk is”. Ook een uitwisseling van studenten met de Haifa University wordt opgezegd. De Universiteit Utrecht heeft vrijdag ook bekendgemaakt voorlopig geen nieuwe samenwerkingen met Israëlische organisaties aan te gaan.

Onderzoekers

Andere lopende samenwerkingen met instellingen in Israël gaan wel door. Onderzoekers zelf mogen ook blijven samenwerken met collega’s in Israël.

In een verklaring zegt bestuursvoorzitter Anton Pijpers: “We begrijpen dat onze studenten en collega’s vol afschuw kijken naar de situatie in Israël, Gaza en de Westbank en zich daar grote zorgen over maken.” Hij voegt eraan toe: “De recente uitspraken en acties van de Israëlische regering over het bezetten van grote delen van Gaza, de daarbij behorende grootschalige verplaatsingen van bewoners en de voortdurende blokkades van voedsel en hulpmiddelen, zijn de aanleiding om het beleid rondom samenwerkingen aan te scherpen. Gezaghebbend wetenschappelijk onderzoek spreekt van genocidaal geweld, er is geen oog meer voor de wens van mensen in de regio om in vrede te leven, met respect voor hun waardigheid en rechten.”

Commissie

De universiteit wil een commissie oprichten die moet adviseren over nieuwe samenwerkingen. Tot die commissie er is, worden er geen nieuwe samenwerkingen gesloten.

De Universiteit van Amsterdam en Tilburg University besloten eerder om de uitwisselingen met universiteiten in Israël op te schorten, en ook de Radboud Universiteit in Nijmegen wil die stap zetten. Ook daar mogen onderzoekers zelf beslissen of zij met collega’s in Israël willen blijven samenwerken. (ANP)