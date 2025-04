Klinieken in fout met donoren: zeker 85 massadonoren sinds 2004

Een zaaddonor is massadonor als hij meer dan 25 nakomelingen heeft. Dat was tot 2018 volgens de richtlijn van de NVOG het maximaal toegestane aantal kinderen per donor. In 2018 is die afspraak aangepast naar maximaal twaalf gezinnen per donor. Nu blijkt dus dat de klinieken zich lang niet altijd aan hun eigen richtlijn hebben gehouden.

Excuses NVOG

De gynaecologenvereniging roept moeders, donorkinderen en donoren op zich te melden bij de betrokken fertiliteitskliniek als ze meer informatie willen. “Het aantal massadonoren in de klinieken had nul moeten zijn”, zegt gynaecoloog Marieke Schoonenberg namens de NVOG. “We willen namens de beroepsgroep onze excuses aanbieden, we hebben het niet goed gedaan.”

In de hand gewerkt

Stichting Donorkind zegt niet verrast te zijn dat fertiliteitsklinieken in de fout zijn gegaan met spermadonoren. De organisatie die de belangen van donorkinderen behartigt reageert daarmee op de berichtgeving door Nieuwsuur.

“Naar nu blijkt, hebben klinieken sinds de invoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in 2004 massadonatie in de hand gewerkt”, zegt de stichting. “Waar tot nu toe donoren de zwarte piet toebedeeld kregen, blijkt nu dat klinieken zelf (ook) willens en wetens donoren vaker hebben gebruikt dan toegestaan.”

Nieuwsuur meldt onder meer dat klinieken onderling donorsperma hebben uitgewisseld en doelbewust vaker dan 25 keer dezelfde donor hebben gebruikt, zonder toestemming van de donor.

Een woordvoerder van NVOG was voor het ANP nog niet bereikbaar. (ANP)