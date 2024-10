Minder animo voor herhaalprik tegen coronavirus

Iets meer dan 1,4 miljoen mensen hebben tot nu toe een inenting tegen het coronavirus gekregen. De opkomst is iets lager dan vorig jaar. Toen stond de teller na zes weken op bijna 1,6 miljoen prikken. In 2022 waren in de eerste anderhalve maand van de vaccinatiecampagne iets meer dan drie miljoen mensen ingeënt.

De huidige vaccinatiecampagne begon half september en duurt nog tot begin december. Van de 60-plussers heeft momenteel iets meer dan een kwart een herhaalprik gehad, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Najaarsronde

De prik is beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. Ook volwassenen en kinderen die om medische redenen een verhoogd risico lopen ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, mogen zich laten vaccineren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een aangeboren afweerstoornis, mensen met zenuwaandoeningen die heel moeilijk kunnen ademen, diabetici, mensen met dementie, mensen met ernstig overgewicht, hiv-patiënten en mensen met het syndroom van Down. Zorgmedewerkers kunnen de inenting ook krijgen. Zwangere vrouwen komen dit jaar in principe niet meer in aanmerking voor de prik.

In de gehele najaarsronde van vorig jaar kregen ruim 2,7 miljoen mensen een coronaprik. Van de 60-plussers liet ongeveer 50 procent een inenting zetten. (ANP)