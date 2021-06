Minder besmettingen met corona

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 2602 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 141 minder vergeleken met vorig week woensdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer iets verder gedaald.

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 20.373 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 2910 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds september vorig jaar.

In Rotterdam (167) werden de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal. In Amsterdam kregen 123 mensen een positieve testuitslag en in Den Haag waren het er 99. Daarna volgen Tilburg (46) en Zoetermeer (18).

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twaalf. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Dinsdag werden negen sterfgevallen geregistreerd.

Ziekenhuisbezetting

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 1200. Het is voor het eerst sinds begin oktober dat de totale bezetting onder die grens uitkomt. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1189 mensen vanwege covid-19, 51 minder dan op dinsdag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 769 coronapatiënten, 24 minder dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met 27 naar 420. (ANP)