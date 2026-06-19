Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Hermans wil wet eigen risico later behandelen, oppositie kwaad

,

Minister Sophie Hermans (VVD) wil de behandeling van het wetsvoorstel om het eigen risico te verhogen uitstellen tot na de zomer. Dat werd donderdagavond duidelijk, toen Ingrid Coenradie (JA21) en Diederik van Dijk (SGP) voorstelden de behandeling uit te stellen en Hermans zich daar in kon vinden. Dit zorgde voor woede bij oppositiepartijen PRO, PVV en SP.

In de toelichting van de wet staat dat de wet uiterlijk begin juli behandeld moet zijn. Coenradie en Van Dijk willen eerst een analyse van de financiële effecten van de verhoging, zoals een aangenomen motie van Chris Stoffer (SGP) voorschrijft, afwachten en Hermans heeft daar begrip voor. Ze herhaalde meermaals dat haar harde deadline 1 oktober is. “Vanuit VWS zal alles op alles worden gezet om het proces in goede banen te leiden”, aldus Hermans.

“Ik vind dit wel een heel raar figuur”, zei Julian Bushoff (PRO) over de verandering van het tijdspad. “Wat speelt hier?”, aldus Bushoff, die Hermans ervan beticht te onderhandelen met JA21 en SGP. Hij benadrukte ook dat de financiële effecten van een hoger eigen risico al duidelijk zijn, namelijk dat met name mensen die ziek zijn erop achteruitgaan.

“JA21 laat zich gewoon gebruiken voor een verhoging van het eigen risico. Ik vind het absoluut niet kunnen”, reageerde Vicky Maeijer (PVV).

Jimmy Dijk (SP) sprak van een “schoffering voor alle mensen die hebben gehoord dat het eigen risico wordt verhoogd door dit kabinet, die zien dat daar niet of nauwelijks een meerderheid voor te krijgen is en die de stuipen op het lijf wordt gejaagd omdat zij zometeen de kosten niet meer kunnen dragen”. Hij verwijt de minister procedures opzij te schuiven om steun te krijgen en vindt het “absurd” dat JA21 hier in meegaat. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:FinanciënVolksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:00 Hermans wil wet eigen risico later behandelen, oppositie kwaad
2 jun 2026 Zorgverzekeraar spaart ziekenhuisbezoek uit met BeweegSpreekuur
7 mei 2026 Weinig vertrouwen dat zorg betaalbaar blijft
4 mei 2026 Raad van State: onduidelijk of compensatie verhoging eigen risico wel werkt
16 apr 2026 163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’Podcast

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties