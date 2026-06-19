Hermans wil wet eigen risico later behandelen, oppositie kwaad

Minister Sophie Hermans (VVD) wil de behandeling van het wetsvoorstel om het eigen risico te verhogen uitstellen tot na de zomer. Dat werd donderdagavond duidelijk, toen Ingrid Coenradie (JA21) en Diederik van Dijk (SGP) voorstelden de behandeling uit te stellen en Hermans zich daar in kon vinden. Dit zorgde voor woede bij oppositiepartijen PRO, PVV en SP.

In de toelichting van de wet staat dat de wet uiterlijk begin juli behandeld moet zijn. Coenradie en Van Dijk willen eerst een analyse van de financiële effecten van de verhoging, zoals een aangenomen motie van Chris Stoffer (SGP) voorschrijft, afwachten en Hermans heeft daar begrip voor. Ze herhaalde meermaals dat haar harde deadline 1 oktober is. “Vanuit VWS zal alles op alles worden gezet om het proces in goede banen te leiden”, aldus Hermans.

“Ik vind dit wel een heel raar figuur”, zei Julian Bushoff (PRO) over de verandering van het tijdspad. “Wat speelt hier?”, aldus Bushoff, die Hermans ervan beticht te onderhandelen met JA21 en SGP. Hij benadrukte ook dat de financiële effecten van een hoger eigen risico al duidelijk zijn, namelijk dat met name mensen die ziek zijn erop achteruitgaan.

“JA21 laat zich gewoon gebruiken voor een verhoging van het eigen risico. Ik vind het absoluut niet kunnen”, reageerde Vicky Maeijer (PVV).

Jimmy Dijk (SP) sprak van een “schoffering voor alle mensen die hebben gehoord dat het eigen risico wordt verhoogd door dit kabinet, die zien dat daar niet of nauwelijks een meerderheid voor te krijgen is en die de stuipen op het lijf wordt gejaagd omdat zij zometeen de kosten niet meer kunnen dragen”. Hij verwijt de minister procedures opzij te schuiven om steun te krijgen en vindt het “absurd” dat JA21 hier in meegaat. (ANP)