Minder coronagevallen dan gemiddeld: 2875

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op maandagen zijn er over het algemeen minder positieve tests dan later in de week. Dat komt doordat tijdens het weekeinde minder mensen zich laten testen. Hoeveel mensen zich afgelopen weekeinde hebben laten testen en hoeveel mensen door het winterweer afzagen van een rit naar een teststraat, is niet bekend.

Op zondag meldde het RIVM bijna 3500 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4200. Het aantal van maandag ligt wel hoger dan vorige week maandag, toen er 2261 positieve tests werden geregistreerd, maar toen waren veel teststraten dicht vanwege winterweer. De maandag daarvoor noteerde het RIVM ruim 3200 nieuwe gevallen, nog een week eerder bijna 4100 en de maandag daar weer voor bijna 4800.

Als de twee dagen na de sluiting van de teststraten niet worden meegerekend, is het aantal van deze maandag, de 2875 nieuwe gevallen, het laagste sinds 26 september. Dat was aan het begin van de tweede golf.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 137 positieve tests. In Rotterdam kwamen er 85 bevestigde besmettingen bij en in Utrecht 53. Daarna volgen Almere (48), Hoorn (47), Leeuwarden (41) en Den Haag (40).

Het aantal sterfgevallen steeg met 27, wat vergelijkbaar is met eerdere maandagen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje geregistreerd in de systemen. Wanneer een instantie op maandag sterfgevallen uit het weekeinde verwerkt, komt dit terug in de cijfers van dinsdag. Dan ligt het sterftecijfer ook het hoogst.

Bijna een jaar geleden werd het eerste coronageval van Nederland vastgesteld. Inmiddels zijn meer dan een miljoen mensen positief getest. Het officiële aantal coronadoden staat op 14.846 en kan in de loop van deze week boven de 15.000 uitkomen. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen vermoedelijk aanmerkelijk hoger. (ANP)