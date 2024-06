Minder fraudesignalen door onduidelijkheid over delen informatie

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft over 2023 minder signalen van fraude ontvangen dan over het jaar daarvoor omdat partijen niet goed weten welke informatie gedeeld mag worden. Er zijn 338 signalen binnengekomen, een daling van 20 procent.

Beeld: ptasha/Getty Images/iStock

De 338 signalen komen van 293 verschillende zorgaanbieders. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het IKZ, het samenwerkingsverband van negen partijen, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. Het gaat om signalen, niet om vastgestelde fraude.

Scherper

De daling komt vooral doordat de grondslagen om informatie te delen steeds scherper worden geïnterpreteerd, stelt het IKZ. Doordat er minder informatie gedeeld wordt tussen organisaties is het moeilijker om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van fraude en zo ja, wat de aard is van de fraude en welke partner er tegen kan optreden.

Inmiddels is de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) aangenomen. Die wet zou volgens het IKZ een aantal belemmeringen die er nu nog zijn rond gegevensdeling weghalen.

Spookzorg

De meest voorkomende vormen van fraude zijn volgens het IKZ het declareren van zorg zonder deze te leveren, ook wel spookzorg, en varianten hierop, zoals het leveren van minder zorg dan gedeclareerd, of gebrekkige kwaliteit van zorg doordat de zorgverlener niet gediplomeerd is.

Valse diploma’s

Het IKZ ziet de afgelopen zes maanden nieuwe fenomenen opkomen, zoals misbruik van AGB-codes van Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties. Ook ontvangt het IKZ signalen over jongeren die als zzp’ers met valse diploma’s werken in de zorg en daarbij soms misbruik maken van die positie door cliënten te bestelen.

Onlangs werd duidelijk dat het voor gemeenten lastig is om effectief, consistent en rechtmatig toezicht te houden op zorgorganisaties.