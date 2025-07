Te weinig zorg verleend, zorgbestuurders direct aansprakelijk

Ook de bestuurders van Helder Cothen zijn aansprakelijk voor de schade en moeten dus schadevergoeding betalen, aldus de rechtbank Midden-Nederland.

Helder Cothen heeft tussen 2015 en 2020 zorg verleend aan jongeren. De organisatie deed dat als franchisenemer voor Driestroom en in opdracht van verschillende gemeenten.

Groot aantal stagiairs

Maar de rechtbank stelt vast dat de organisatie minder zorg heeft verleend dan de zorgaanbieder had moeten doen. Zo hadden medewerkers niet de juist opleiding en werd een groot aantal stagiairs gebruikt. Ook was de opvang veel grootschaliger dan bedoeld. Daardoor zijn dus te hoge vergoedingen in rekening gebracht door zowel Helder Cothen als Driestroom.

Driestroom heeft al aangegeven deze bedragen te willen terugbetalen aan de gemeenten en dit te willen verhalen op Helder Cothen.

In een zaak rond rekening aan de gemeente Wijk bij Duurstede moet Helder Cothen ook de te veel in rekening gebrachte bedragen terugbetalen. Maar bij eenzelfde vordering op vergoedingen van andere gemeenten wordt afgewezen.

De reden daarvoor is dat de rechtbank in deze procedure niet kan vaststellen of die andere gemeenten vorderingen hebben op Driestroom, zo ja hoe groot die vorderingen zijn.