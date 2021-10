Minder patiënten ondersteund in laatste levensfase door vrijwilligers

Door de coronapandemie hebben vrijwilligers aangesloten bij de VPTZ vorig jaar 11 procent minder cliënten kunnen ondersteunen in de laatste fase van hun leven. In totaal werden in 2020 11.743 cliënten ondersteund, blijkt uit cijfers van de organisatie.

In totaal hebben deze vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden. Het aantal vrijwilligers dat actief is in de palliatieve terminale zorg blijft stijgen. Ruim 12.000 opgeleide VPTZ-vrijwilligers waren in 2020 verbonden aan VPTZ-lidorganisaties.

Minder thuis

VPTZ ziet ook dat steeds minder mensen thuis worden begeleid door vrijwilligers. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen graag thuis wil sterven. De organisatie denkt dat dit komt door de tekorten van zorg in de thuissituatie waar eerder al de noodklok over werd geluid.

Te laat

“Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen in de laatste levensfase”, aldus VPTZ-directeur Carla Aalderink. “De inzet van vrijwilligers komt echter regelmatig niet of te laat op gang. Vaak omdat het eenvoudigweg niet bekend is bij zorgverleners dat zij deze vrijwilligers kunnen inschakelen. Elkaar kennen en beter samenwerken is hier het cruciale punt. Wij zetten ons ervoor in om de samenwerking tussen alle relevante partijen (zoals thuiszorgaanbieders en huisartsen) te verbeteren, zodat vrijwilligers vaker én tijdig kunnen worden ingezet. Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen kan overlijden op de plek van voorkeur.”