Minder zorg voor Covid-19 patiënten bij behandeling door één paramedici

Patiënten met COVID-19 die langdurige klachten ervaren, kunnen tijdens het herstel gebruikmaken van eerstelijnszorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Over de hele breedte van paramedische herstelzorg na COVID-19 is het gemiddeld aantal consulten binnen één paramedische discipline groter wanneer een patiënt dezelfde periode ook door andere paramedici wordt behandeld.

Wanneer meerdere paramedische zorgverleners zijn betrokken bij de herstelzorg van een patiënt, wordt meestal gestart bij een fysio- of oefentherapeut en wordt daarna pas een ergotherapeut, diëtist en/of logopedist geconsulteerd. Dit blijkt uit onderzoek door het Nivel.

Verschillende zorgverleners

De meeste patiënten die paramedische herstelzorg na COVID-19 krijgen, ontvangen hierbij zorg van een fysio- of oefentherapeut. Daarbij krijgt 15 tot 20 procent van de patiënten ook een behandeling van een andere paramedicus. Binnen de andere paramedische disciplines is het aantal patiënten dat multidisciplinaire zorg ontvangt met 50 tot 80 procent veel groter.

Het gemiddeld aantal consulten per patiënt is ook het hoogst binnen de fysio- en oefentherapie: 23 consulten per patiënt tegenover vier tot acht consulten bij de diëtist, ergotherapeut of logopedist.

Meerdere klachten

De opvallende bevinding dat een zorgdiscipline vaker wordt geconsulteerd door een patiënt wanneer deze ook zorg ontvangt binnen een andere zorgdiscipline, zou erop kunnen duiden dat er in geval van meerdere typen klachten, waardoor verschillende type zorgverleners zijn betrokken, het herstel per klacht meer inspanning vraagt.

Declaratiegegevens

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de declaratiegegevens die Zorginstituut Nederland ontvangt vanuit zorgverzekeraars. Het onderzoek maakt deel uit van het door ZonMw gesubsidieerde project ‘Paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19’.