Minister betreurt uitspraak kinderhartchirurgie ’ten zeerste’

Demissionair zorgminister Conny Helder betreurt de uitspraak van de rechter om de kinderhartchirurgie niet te centraliseren in Rotterdam en Groningen ’ten zeerste’.

Met het besluit gaat een streep door het plan uit de koker van Ernst Kuipers die woensdag per direct stopte als minister. Helder neemt zijn taken voorlopig over.

Slecht nieuws

Helder spreekt van ‘slecht nieuws’ voor alle betrokkenen, en vooral voor de patiënten. Volgens haar hebben zij na een lange periode van discussie over de concentratie recht op duidelijkheid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de uitspraak van de rechtbank in Utrecht de komende weken ‘zorgvuldig’ bestuderen, en kijken hoe nu verder met het dossier. De bewindsvrouw gaat ook in gesprek met patiënten, betrokkenen en alle umc’s.

De universitaire ziekenhuizen van Leiden, Amsterdam en Utrecht hadden het plan van Kuipers om de operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen alleen in Rotterdam en Groningen uit te voeren, aangevochten. De kinderhartchirurgie dreigde op die plekken te verdwijnen, maar dat is voorlopig van de baan. (ANP)