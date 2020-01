Minister Bruins: nieuwe digi-wet dit jaar door het parlement

Het is een goede zaak dat er weer landelijke regie komt op het gebied van digitale uitwisseling van patiëntgegevens, aldus de minister voor Medische Zorg. “Wat dat betreft is er veel verbeterd sinds er tien jaar geleden een uitspraak van de Kamer werd aangenomen dat het ministerie zich niet meer met die uitwisseling mocht bemoeien. Het is goed dat we die fase achter ons hebben gelaten.”

Vergeefse strijd

De minister interviewde tijdens zijn openingsspeech Sylvia Veereschild van MedMij, de organisatie die zich richt op het uitwisselen van medische gegevens via pgo’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Veereschild schetste kort hoe zij als chronisch patiënt een jarenlange vergeefse strijd voerde om haar gegevens na een verhuizing gedeeld te krijgen met zorgverleners in haar nieuwe woonplaats. Dit had voor haar de nodige negatieve medische gevolgen.

Nieuwe wet

Het wordt tijd dat aan dergelijke misstanden een einde komt, aldus Bruins. Om die reden wil hij vaart maken met het verplichten van eenheid van taal en technische standaarden bij de uitwisseling van patiëntgegevens. Gezien het politiek en maatschappelijk gunstige klimaat hoopt hij op snelheid hierbij. “Mijn doel is om dit jaar resultaat te boeken en de nieuwe wet die voorwaarden aan de uitwisseling gaat stellen aangenomen te krijgen.”

Bruins is al langer bezig met de aankondiging van de nieuwe wet, maar nog niet eerder was hij daarbij zo concreet. Wel benadrukte hij in de Tweede Kamer al meerdere malen het belang van goede en tijdige gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen zorgprofessionals onderling. Zorgverleners beschikken volgens de minister ‘te vaak niet over de informatie die ze nodig hebben’. Ook zijn ze ‘teveel tijd kwijt met faxen of het op DVD branden van gegevens’.

AI in de zorg

Naast betere afspraken over digitale uitwisseling wil de minister meer inzetten op e-health en Artificial Intelligence in de zorg, kondigde hij aan tijdens de opening van de e-health week. “Het valt mij op dat voorstellen op het gebied van AI vooral uit het bedrijfsleven komen. Dit terwijl zorgverleners er ook baat bij hebben. Ik hoor graag ook van hen wat de mogelijkheden zijn op dit vlak.”

De opening van de Nationale e-healthweek vond plaats in Scheveningen. Een van de andere sprekers was de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal. Zij ging onder meer in op de bestuurlijke visie van de gemeente Den Haag dat goede zorg een economische grondslag heeft. De gemeente ontwikkelt in dit kader een Strategische agenda Zorginnovatie & economie. Het uitgangspunt hierbij is de gedachte dat de zorginnovatiesector niet alleen interessant is voor de veranderopgave in de zorg, maar ook voor de lokale economie.

Programma e-healthweek

De Nationale e-healhtweek duurt nog tot en met 1 februari. Het programma omvat meer dan 200 activiteiten in het hele land.