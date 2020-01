Den Haag gaat robotstofzuigers inzetten in thuiszorg

Het doel van de inzet van de robotstofzuigers is niet alleen het verlichten van de taak van de thuiszorgmedewerkers, maar ook het mogelijk maken van andere zorg tijdens het bezoek, aldus Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg en Jeugd van de gemeente Den Haag. ‘Als de thuiszorgmedewerker op bezoek is, kan hij of zij aandacht besteden aan andere taken dan alleen het schoonmaken van het huis. Je kunt je zelfs voorstellen dat de medewerker een bezoek aflegt bij een cliënt in de buurt en dan terugkeert om de stofzuiger op te halen als deze zijn taak heeft volbracht.’

Lokale economie

Het plan met de robotstofzuigers past in de bestuurlijke visie van de gemeente Den Haag dat goede zorg een economische grondslag heeft. Wethouder Parbhudayal ontwikkelt in dit kader een Strategische agenda Zorginnovatie & economie. Het uitgangspunt hierbij is de gedachte dat de zorginnovatiesector niet alleen interessant is voor de veranderopgave in de zorg, maar ook voor de Haagse economie. Zorg is volgens de wethouder dan ook één van de nieuwe pijlers van het lokale bedrijfsleven. De gemeente wil hierbij een ondersteunende rol spelen.’

Tegelijkertijd is er sprake van een nauwere samenwerking met het sociaal domein. ‘Nu al is een van de zes inwoners van Den Haag ouder dan 65,’ aldus Parbhudayal ‘En dat percentage zal blijven toenemen. Alleen met een geïntegreerde aanpak kunnen we de uitdagingen op dit vlak het hoofd bieden’.