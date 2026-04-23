Minister Hermans wil na advies jongeren influencers inzetten tegen vapen

Minister Sophie Hermans van VWS wil kijken hoe influencers ingezet kunnen worden om jongeren te adviseren niet te gaan vapen. Ze heeft dat advies van jongeren gekregen en werd er donderdag ook naar gevraagd door onder meer Tweede Kamerlid Lisa Vliegenthart (GroenLinks-PvdA).

De jongeren hadden Hermans tijdens het jongerendebat vorige week verteld dat het beter is als zij van rolmodellen horen dat vapen slecht is. “En dat zijn wij als politici meestal niet”, aldus de VVD-minister tijdens een debat donderdag. Hoe en wanneer influencers worden ingezet, is nog niet duidelijk. De plannen daarvoor moeten nog worden gemaakt.

Boetes

Veel jongeren kopen nog steeds vapes met smaakjes, terwijl die verboden zijn. Dat gebeurt veel online, maar ook nog in winkels. Vliegenthart vroeg zich af of het boetesysteem niet anders moet. Volgens haar blijven sommige winkeliers vapes verkopen ondanks herhaalde boetes. Nu nemen verkopers die boetes soms voor lief, omdat het verkopen van vapes met smaakjes meer oplevert.

Het voorstel van een “three strikes you are out”-principe leek de minister een goed idee, maar voorlopig nog niet toepasbaar. Hermans onderzoekt of de boetes nog hoger kunnen om het echt afschrikwekkend te maken.

SP-Kamerlid Sarah Dobbe wilde weten hoe het kan dat websites die illegale vapes verkopen nog online staan. “En hoe kan het dat je daar via iDEAL kunt betalen en dat een pakketjesdienst de vapes dan bezorgt?” Dobbe wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sneller kan ingrijpen. Hermans zei dat websites wel offline worden gehaald, maar dan heel snel onder een andere naam weer opduiken. (ANP)