IGJ en NVWA halen tientallen websites met designerdrugs offline

Tientallen websites die zogenoemde designerdrugs aanboden, zijn offline gehaald op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). “Het gebruik ervan kan levensgevaarlijk zijn”, melden de overheidsdiensten.

In totaal gaat het om 43 websites. Ze verkochten middelen met nieuwe psychoactieve stoffen. Vaak is onbekend wat die precies voor effecten hebben. “Gebruik ervan brengt daardoor grote gezondheidsrisico’s met zich mee en kan zelfs levensgevaarlijk zijn”, waarschuwen IGJ en NVWA.

Funcaps

Hoe riskant dit soort middelen kunnen zijn, werd vorig jaar duidelijk in de zaak rond Funcaps. Het Openbaar Ministerie linkt tientallen sterfgevallen aan middelen die via die site werden verkocht. Twee mannen worden daarvoor vervolgd.

De autoriteiten zien dat aanbieders van designerdrugs proberen de wet te omzeilen door te beweren dat de middelen “voor onderzoeksdoeleinden” zijn. “Toch promoten ze deze middelen actief en leveren ze aan iedereen die ze bestelt.” (ANP)

