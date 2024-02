Minister past wet aan voor regie over verdeling opleidingsplaatsen

© Rudzhan Nagiev_Getty Images_iStock

Dat schrijft demissionair minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer. VWS bereidt nu aanpassing van regelgeving voor waarmee de regie van de jaarlijkse verdeling bij VWS blijft en de NZa de toekenning van de beschikbaarheidsbijdrage kan baseren op die verdeling.

Wet marktwerking in de zorg

Afgelopen 30 januari verklaarde de rechter het verdeelplan voor medisch specialistische opleidingsplaatsen 2023 ongeldig. Volgens de wet marktwerking in de zorg is de minister is hiertoe helemaal niet bevoegd. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. Als gevolg hiervan is meteen ook het verdeelplan opleidingsplaatsen 2024 ongeldig geraakt. De vraag ligt open wie de opleidingsplaatsen dan wel mag verdelen.

Opleidingsregio

De rechtszaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven was aangespannen door de ziekenhuizen die samen de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden vormen. De ziekenhuizen gingen in beroep tegen het verdeelplan medisch specialistische opleidingsplaatsen dat door de minister van VWS voor het jaar 2023 was vastgesteld. Ze voelden zich benadeeld door de verdeling en vinden de toewijzingscriteria ondoorzichtig. Het ging hierbij uiteraard ook om de beschikbaarheidsgelden die hangen aan de opleidingsplekken.

Verdeelplan

Het verdeelplan geeft per opleidingsziekenhuis per zorgopleiding het maximale aantal opleidingsplaatsen aan. Hiermee houdt de minister zich impliciet bezig met een verdeling op individueel niveau en dat mag niet. Volgens de rechter mag VWS alleen beleid op hoofdlijnen bepalen. De NZa mag dit wel en verleent dan ook beschikbaarheidsbijdragen aan de individuele opleidingsziekenhuizen. Maar de NZa mag dan weer niet het verdeelplan vaststellen.

List

Regie VWS zal een andere manier moeten vinden om te komen tot een verdeling van de opleidingsplaatsen en de verdeling van beschikbaarheidsgelden. In theorie is het ook nog mogelijk om de wet te wijzigen. En dat is precies wat demissionair minister Helder nu wil gaan doen.