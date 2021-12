Ministerie: regeling zorgbonus kon niet snel én waterdicht

Het is volgens het ministerie van Volksgezondheid vervelend maar onvermijdelijk dat wellicht niet al het geld voor de zorgbonus op de goede plek terecht is gekomen. Een woordvoerder wijst erop dat, mede op aandringen van de Tweede Kamer, gekozen is voor een regeling die niet waterdicht was, maar wel snel kon worden uitgevoerd.

Het kabinet gaf in 2020 een bonus van 1000 euro aan zorgmedewerkers die door de coronacrisis een zwaar jaar achter de rug hadden. Voor de regeling werd aanvankelijk 1,4 miljard euro uitgetrokken, maar dat liep op tot 2,2 miljard euro doordat de bonus voor meer medewerkers werd aangevraagd dan waar op was gerekend.

Fraude

RTL Nieuws zegt na eigen onderzoek tientallen gevallen te hebben gevonden van fraude, of op zijn minst oneigenlijk gebruik van de zorgbonus. Zo zouden sommige zorginstellingen de bonus hebben aangevraagd voor meer mensen dan zij in dienst hadden. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen daar opheldering over.

Het ministerie laat weten dat achteraf, deels steekproefsgewijs, gecontroleerd wordt of zorgaanbieders de bonussen voor 2020 volgens de regels hebben toegekend. Dat proces is nog in volle gang. Op welke schaal nu al onregelmatigheden zijn aangetroffen, kan de woordvoerder niet zeggen. Maar hij erkent dat er “rafelrandjes” aan de regeling zaten.

Aangifte

Bij vier zorgaanbieders is al direct bij de aanvraag aangifte gedaan. In alle vier de gevallen heeft dat geleid tot een veroordeling. Als bij de controle achteraf meer gevallen van fraude worden ontdekt, wordt ook daar aangifte van gedaan en volgt een terugvordering van geld dat ten onrechte is uitbetaald. (ANP)