Ministerie verwacht geen problemen bij opschalen testcapaciteit

Het opschalen van het aantal dagelijkse coronatests bij de GGD naar 200.000 is geen probleem. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. De Volkskrant schreef eerder dat de capaciteit volgend jaar nog 100.000 PCR-testen per dag is, maar volgens het ministerie is er voorlopig genoeg analysecapaciteit in de laboratoria.

Met de huidige contracten met labs kunnen nog dagelijks 180.000 PCR-testen worden beoordeeld. Het verschil met 200.000 wordt opgevangen omdat er altijd mensen zijn die een testafspraak maken, maar niet komen opdagen, zegt de woordvoeder. In een nieuwe aanbesteding staan echter 100.000 testanalyses per dag, wat dus lager is dan de opschaling die de GGD wil. Het ministerie kijkt nu hoe dat moet worden opgelost, maar voorlopig dekken huidige contracten het verschil af.

Contracten

Na de hoge druk op de testcapaciteit in de eerste coronagolven werden er contracten gesloten met buitenlandse megalabs. Daardoor konden meer tests worden afgenomen. Deze zomer besloot het ministerie van Volksgezondheid dat het zich, vanwege de afnemende druk, alleen wilde richten op de “benodigde diagnostiek voor de GGD-teststraten”. Bovendien zouden de huidige contracten met laboratoria binnenkort aflopen.

Daarom deed het ministerie een aanbesteding, waarbij het bekendmaakte hoeveel laboratoria nodig waren. Samen zouden zij minimaal 100.000 PCR-testen kunnen analyseren per dag. In september zou dit al afgerond moeten zijn, maar door rechtszaken van laboratoria die vanwege de aanbesteding niet mee kunnen doen, is de verwachting dat begin 2022 de aanbesteding ingaat.

Alternatieven onderzocht

Het was de bedoeling dat GGD-medewerkers in de teststraat de antigeentesten zouden gebruiken als er meer testen nodig zijn dan de capaciteit van 100.000. “Dat blijkt nu onhandig”, zegt de woordvoerder van het ministerie. De antigeentesten kosten in de teststraat meer tijd om de analyse uit te voeren. Bij een PCR-test gebeurt dit in het lab. “We zijn nu aan het kijken welke alternatieven er zijn. We gaan er in elk geval vanuit dat er voldoende testcapaciteit blijft.”

Programmadirecteur Jaap Eikelboom van de GGD GHOR maakte de opschaling van de teststraten dinsdag in een briefing aan de Tweede Kamer bekend. Een woordvoerder van de organisatie legt uit dat eind januari het grootste deel van de boostercampagne achter de rug moet zijn. “Daardoor kan personeel dan weer worden ingezet in de teststraten.” Deze hoge testcapaciteit is nodig om zicht te houden op de omikronvariant, stelt de GGD. (ANP)