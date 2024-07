Ministerie VWS steunde Tong Tong Fair ‘onrechtmatig’

Het ministerie van VWS heeft zo’n 800.000 euro aan subsidies verloren door waarschuwingen in de wind te slaan en geld te steken in het landelijke Indische festival in Den Haag, de Tong Tong Fair.

Via een ‘onrechtmatige’ constructie verdween het geld in een bodemloze put. Dat blijkt uit interne stukken in bezit van het AD. De Tweede Kamer is hierover niet apart geïnformeerd.

Indische oorlogsweduwen, die al jaren tevergeefs strijden voor uitkeringen, zijn verbijsterd. “Dit is zeer kwalijk.”

Failliet

Begin mei trok de organisatie na 63 edities de stekker uit de Tong Tong Fair, het grootste Indische festival van Nederland, op het Malieveld. Leveranciers eisten een vooruitbetaling van 85.000 euro. Organisator Pasar Malam Besar BV kon dat niet betalen en werd failliet verklaard.

Coronacrisis

Het bestuur wijt de geldproblemen vooral aan de coronacrisis, toen het festival twee keer niet doorging. Maar uit de jaarrekeningen blijkt dat de Tong Tong Fair al langer kampte met forse verliezen en torenhoge schulden aan onder meer leveranciers en de Belastingdienst. Het aantal bezoekers halveerde sinds 2014 bijna van 100.000 naar 55.000. (ANP)