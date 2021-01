Minste coronagevallen sinds begin december, maar meer patiënten opgenomen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4129 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4129 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december. In de afgelopen zeven dagen zijn 35.965 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 5138 per etmaal. Het gemiddelde daalt al een tijd.

Op maandagen ligt het cijfer over het algemeen wat lager dan later in de week. Maar ook vergeleken met eerdere maandagen daalt het aantal nieuwe gevallen. Precies een week geleden meldde het RIVM 4800 vastgestelde besmettingen en de week daarvoor bijna 5500. Op de eerste maandag van 2021 waren er meer dan 6600 nieuwe gevallen en op de laatste maandag van 2020 meer dan 7400.

Rotterdam telde afgelopen etmaal 155 nieuwe gevallen. In Amsterdam kwamen er 115 positieve tests bij. Voor de hoofdstad is dat het laagste aantal sinds 5 september. Den Haag kregen 110 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt. In Eindhoven kwamen 68 besmettingen aan het licht en in Helmond 54. Daarna volgen Venlo (47), Almere (45) en Breda (44). In de gemeente Utrecht testten dertig inwoners positief.

Afgelopen etmaal werden 40 sterfgevallen gemeld, tegen 30 op zondag. Dat aantal ligt op zondagen en maandagen meestal lager dan op andere dagen. Op dinsdagen zijn het er vaak juist meer, omdat de dag ervoor vaak de sterfgevallen uit het weekeinde worden verwerkt. Niet al deze mensen zijn in een periode van 24 uur overleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 953.000 coronabesmettingen vastgesteld. In de loop van volgende week kan de miljoenste persoon positief worden getest. Van 13.580 mensen is het zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

Aantal opgenomen patiënten opnieuw gestegen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2380 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 37 meer dan op zondag en 78 meer dan op zaterdag.

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het weer drukker. Die coronavleugels namen afgelopen etmaal 169 patiënten op en zagen 116 mensen vertrekken. Daardoor behandelen de verpleegvleugels nu 1720 coronapatiënten. Dat zijn er 53 meer dan op zondag en 87 meer dan op zaterdag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal juist iets, van 676 naar 660, maar vergeleken met de dagen ervoor is die bezetting redelijk stabiel. Het aantal Covid-patiënten op de ic’s schommelt al weken tussen de 650 en de 700.

Het aantal opnames is redelijk stabiel, constateert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen zeven dagen zijn 1697 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, wat neerkomt op 242 per dag, vergelijkbaar met de periode ervoor.

Vanwege de druk op de zorg is in september het verspreiden van coronapatiënten door het land hervat. Afgelopen etmaal zijn twaalf mensen verplaatst naar andere regio’s, onder wie drie ic-patiënten. Sinds september zijn 2178 personen verplaatst. Vier Nederlanders liggen op een intensive care in Duitsland. (ANP/Skipr)