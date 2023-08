Mirjam Bijnsdorp interim-directeur KNMT

Mirjam Bijnsdorp wordt interim-directeur KNMT in verband met het vertrek van Erik Markus als directeur van de beroepsvereniging per 1 oktober. Zij treedt in september aan als interim-directeur en zal door Markus worden ingewerkt. Vooralsnog gaat de KNMT ervan uit dat in de loop van 2024 de werving van een vaste directeur gestart wordt.