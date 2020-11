Mislukte fusie beweegt VieCuri-topvrouw tot vertrek

Ankie van Rossum legt per 1 januari haar functie als bestuursvoorzitter van VieCuri in Venlo neer. Ze zet deze stap “mede naar aanleiding van het besluit van het Laurentius Ziekenhuis Roermond om na intensieve jaren van voorbereiding niet te fuseren met VieCuri Medisch Centrum”, zo laat het ziekenhuis weten.

In Skipr legde Van Rossum in oktober 2019 helder uit hoe belangrijk ze een samengaan met VieCuri vindt. Om te kunnen investeren in kwaliteit en robuustheid is volgens Van Rossum “een zekere robuustheid” nodig: “Dan kom je uit bij een optimum van rond de 400.000 adherente inwoners. Dat staat gelijk aan een omzet van ongeveer 400 miljoen euro per jaar. Met Roermond komen we daar bovenuit.” De stap naar schaalvergroting is volgens Van Rossum ook nodig om concurrerend te zijn op een zeer krappe arbeidsmarkt.

Overtuiging

Van Rossum maakte in 2016 de overstap van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis naar VieCuri. Niet toevallig stoomde ze het Hofpoort Ziekenhuis klaar voor een fusie met het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Ook deze fusie verliep niet zonder slag of stoot. “Een fusie heeft verregaande implicaties”, reageerde Van Rossum vorig jaar. “Maar zo’n besluit om te fuseren staat nooit alleen. Het komt voort uit analyses, strategie en overtuiging.”

Streep

De eerste formele stappen naar een fusie met het Laurentius Ziekenhuis Roermond werden in april 2019 gezet. Rond de jaarwisseling werd de twijfel in Roermond zichtbaar, toen het ziekenhuis aankondigde een pas op de plaats te maken om nader onderzoek te kunnen doen. In juli zette LZR eenzijdig een streep door het beoogde samengaan.

De raad van toezicht van VieCuri laaat weten Van Rossum zeer erkentelijk te zijn voor hetgeen zij de afgelopen vier jaarheeft gerealiseerd en respecteert haar besluit om te vertrekken.