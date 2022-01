MMC gaat met eigen QR-code werken tegen drukte op verpleegafdeling

Interessant voor u

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft afnemen. Er liggen momenteel 1516 coronapatiënten. Dat is 25 minder dan donderdag, aldus het LCPS.

Regelmatig verschijnen er rapporten over de zorg vanuit de overheid. Steevast bekruipt bij de lezer een ongemakkelijk gevoel. Er is dan ook bij deze rapporten sprake van een opvallend uniform stramien. In dit licht beschouw ik drie recente rapporten:

Nieuws

Situatie in MMC Veldhoven weer normaal na chemisch incident

In Máxima MC Veldhoven is de situatie weer normaal nadat donderdag in het klinisch laboratorium per ongeluk verschillende chemische stoffen samen werden weggegooid, terwijl dat apart had moeten gebeuren. Er ontstond een chemische reactie, een damp, waardoor elf medewerkers milde klachten kregen zoals tintelende lippen.